Модный дом Galia Lahav устроит показ на Хайнаньском международном свадебном фестивале

САНЬЯ /Китай/, 27 ноября. /ТАСС/. Израильский дом свадебной и вечерней моды Galia Lahav проведет показ в рамках 25-го Хайнаньского международного свадебного фестиваля "Тянья хайцзяо", который состоится с 28 по 30 ноября в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщила газета " Санья жибао ".

В этом году фестиваль по традиции пройдет в прибрежном городском парке "Тянья хайцзяо" ("Край света"). Показ свадебных платьев от бренда Galia Lahav состоится 30 ноября.

В материале отмечается, что в рамках международного фестиваля состоится 15 тематических мероприятий. Главным событием, как и в прошлые годы, станет групповая церемония бракосочетания: ежегодно в парке "Край света" собираются сотни пар, которые приносят клятву любви и верности и участвуют в массовой свадебной фотосессии. Торжественную церемонию проводит представитель администрации города Санья.

Помимо обряда бракосочетания на фестивале проходят модные показы, выставки свадебных товаров, тематические форумы, а также развлекательные мероприятия. Например, в 2008 году организаторы провели конкурс на самую красивую невесту.

Международный свадебный фестиваль "Тянья хайцзяо" проводится в Санья с 1996 года. Мероприятие организовано при поддержке городского управления туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

Компания Galia Lahav была основана в 1984 году в Тель-Авиве. В 2017 году модный дом стал первым израильским брендом, который был принят в Парижский синдикат высокой моды.