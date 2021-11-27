Размер гранта Президентского фонда культурных инициатив составит 10 млрд руб. в 2023 году

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив в 2023 году направит на поддержку творческих проектов 10 млрд рублей. Об этом на встрече со студентами в рамках форума "Российская креативная неделя - Сибирь" сообщил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

"Фонд объявил первый конкурс, уже в этом году подвел итоги, 1 462 проекта были поддержаны на общую сумму больше 3,2 млрд рублей. В следующем году этот фонд уже поддержит проекты на сумму 8 млрд рублей и в 2023 г. - 10 млрд рублей", - сообщил Журавский.

По его словам, фонд поддерживает проекты не только некоммерческих организаций, но и муниципальные и коммерческие проекты в этой сфере.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию.