В Гонконге опасаются, что новый штамм коронавируса нарушит планы открытия границы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 ноября. /ТАСС/. Жители Гонконга в целом спокойно восприняли информацию о появлении нового штамма коронавируса, который проник в карантинный отель при аэропорте и передался от зараженного пассажира из ЮАР постояльцу из Канады, проживающему в номере напротив. Однако местное население и бизнес-круги больше волнует то, что ситуация с вирусом может нарушить долгожданные планы открытия границы с материковым Китаем, свидетельствует проведенный корреспондентом ТАСС в субботу опрос.

"Полагаю, что риск завоза вируса мал. В последние месяцы в Гонконге не регистрировались локальные случаи заражения. Неудивительно, ведь действующие у нас карантинные меры в отношении прибывающих из-за рубежа являются едва ли не самыми строгими в мире", - заметил сотрудник страховой компании Чэн Винхун.

"Многие критикуют суровый 21-дневный режим карантина для пассажиров, прибывающих из стран "высокого риска", однако на деле такая мера в совокупности с частым тестированием очень эффективна и практически исключает возможность проникновения вируса в город. Тем более, что нерезидентам въезд закрыт", - сказала госслужащая по фамилии Цанг. Она выразила удовлетворение решением властей ужесточить с субботы правила въезда в отношении пассажиров из стран Южной Африки.

Перспективы открытия границы

В свою очередь бизнесмены опасаются, что ситуация вокруг нового штамма может нарушить планы открытия границы с материковым Китае для бескарантинных поездок. "Мы ждали этого долго. Открытие границы обещали в первой половине декабря. Но теперь, возможно, это будет отложено или квоты на число перемещений сократят", - посетовал предприниматель по фамилии Ли, который с начала пандемии не имеет возможности посещать фабрики в соседнем городе Шэньчжэнь, чтобы контролировать производство и закупки.

Власти Гонконга пока не объявляли сроки открытия границы. Но они подчеркивали, что это сейчас приоритетный вопрос и принципиальная договоренность по нему была достигнута по итогам серии консультаций и совещаний с экспертами КНР. Ожидается, что на первом этапе будет действовать строгая система квот, разрешающая бескарантинный въезд лишь нескольким сотням человек в день.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам рассчитывает, что к февралю поездки приобретут более широкий размах и это позволит организовывать массовые мероприятия. Полномасштабное открытие границы между Гонконгом и провинцией Гуандун для бескарантинных поездок в рамках третьего этапа плана ожидается не позднее июня 2022 года.

Угроза распространения нового, более заразного штамма, получившего название "омикрон", может спутать эти планы. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в местной администрации, властям потребуется время для оценки ситуации и дополнительных консультаций с органами здравоохранения материкового Китая. "В настоящее время наши эксперты не располагают достаточной информацией, связанной с особенностями нового штамма, обнаруженного на юге Африки. Мы ожидаем больше данных, в первую очередь от Всемирной организации здравоохранения", - отметил собеседник.

Вместе с тем источник пояснил, что власти вряд ли будут склонны открывать границу до того момента, как уровень вакцинации не достигнет 80% с нынешних 70%.

Мнение экспертов

Профессор медицины Университета Гонконга Кун Фаньи полагает, что экспертам потребуется время для изучения свойств нового штамма и динамики его распространения. "В ближайшие пару недель мы должны обратить внимание на то, будет ли наблюдаться значительный прирост количества заражения новым штаммом по всему миру. Если это произойдет, то вариант B.1.1.529 может быть более заразен, чем разновидность дельта", - считает специалист.

Он отметил, что "омикрон" содержит 32 мутации, но большинство генов так или иначе имеют сходство с исходным вариантом. В связи с этим медик не исключил, что вакцинация все же способна обеспечить защиту от этого типа инфекции, при этом важное значение призвана сыграть бустерная доза прививки.

"Нам нужно больше информации. Число подтвержденных случаев с новым штаммом слишком мало для проведения сколько-нибудь значимого анализа. Но повод для беспокойства есть", - отметил специалист по респираторным заболеваниям Дэвид Хуэй, консультирующий правительство.

Случаи в отеле Гонконга

Между тем медики продолжают изучать случай выявления нового штамма коронавирусной инфекции у постояльца карантинного отеля в аэропорте, прибывшего из Южной Африки. Позже заражение схожим штаммом было обнаружено у другого постояльца, прибывшего из Канады, чья комната находилась напротив. Оба были вакцинированы.

Эксперты полагают, что в данном случае распространению вируса могла способствовать неэффективная маска пассажира из ЮАР, когда он открывал дверь, чтобы забрать еду или оставить мусор. Его маска была оснащена односторонним клапаном, который обеспечивал защиту пациенту только при вдохе, но не фильтровал выдыхаемый им воздух. Власти Гонконга уже запретили использование такого типа масок в карантинных отелях. Медики также изолировали постояльцев, проживавших в 12 других соседних номерах на этаже в отеле, но пока не выявили новых заражений.