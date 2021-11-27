Энциклопедию осетинской Нартиады издадут в трех томах в конце года

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Трехтомник фольклорно-этнологической энциклопедии осетинской Нартиады, который станет первым опытом системного обобщения осетинских Нартовских сказаний о героях-богатырях, издадут в конце 2021 года, сообщил ТАСС директор Владикавказского научного центра РАН, руководитель проекта по изданию энциклопедии Алексей Чибиров.

Нартовский эпос - сокровищница осетинского народа, которая привлекает ученых разных стран. Нартовские сказания стоят в одном ряду с такими выдающимися эпическими памятниками, как "Шах-наме", "Калевала", "Давид Сасунский".

"К концу 2021 года мы подходим с весомым результатом - планируется издание в трех томах "Энциклопедии осетинской Нартиады". Это первый опыт энциклопедического обобщения и систематизации этнологического материала осетинских Нартовских сказаний. Научное издание подобное "Энциклопедии осетинской Нартиады" на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Над этим масштабным проектом группа наших ученых работала около восьми лет", - сказал Чибиров.

Авторский коллектив объединил более 50 специалистов - лингвистов, литературоведов, историков, этнологов, археологов, экономистов, среди которых ученые Северной и Южной Осетии, Москвы, Киева, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод. Благодаря им в академическом издании энциклопедии будет представлена практически вся тематика национального эпоса, уточнил он.

"В статьях издания отражены все аспекты Нартиады. Это история, сказители, сюжеты и циклы, герои, параллели с другими мифами, мифологические корни и ареальные связи осетинского народного эпоса, сопоставительный анализ осетинских сказаний с другими версиями Нартиады, место Нартского эпоса в мировой системе эпосов и многое другое. Значительный объем иллюстративного материала составляют фотографии и иллюстрации, среди которых есть и работы молодых художников. Надеемся, что тираж издания будет достаточен для того, чтобы с ним ознакомилось максимальное число людей", - добавил собеседник агентства.