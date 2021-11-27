В Севастополе разрабатывают "иммунитет" для беспилотников

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета приступили к разработке искусственной иммунной системы (ИИС) для беспилотников, которая защитит их от угона и перехвата управления, ее построят на новом принципе "выработки иммунитета", сообщили в субботу в пресс-службе вуза.

"[Система] предназначена для защиты беспилотного транспорта любого вида от информационных атак, попыток перехватить управление, угнать, причинить вред людям. <...> В своем исследовании севастопольские ученые предложили новый подход к ИИС. Они считают, что антивирусную базу надо наращивать с опережением, заранее, еще до контакта с вирусом. Это позволит быстрее и проще ликвидировать угрозу", - говорится в сообщении.

В существующих системах защиты, как искусственных, так и естественных, иммунная база наращивается только после встречи с вирусным агентом.

"При активном развитии систем искусственного интеллекта и использовании беспилотников требуется уделять особое внимание защите информации. Если кому-либо удастся перехватить управление беспилотными транспортными средствами, возможны серьезные последствия. Воздушный или наземный беспилотник злоумышленники могут использовать для причинения прямого урона: атаковать здания, объекты инфраструктуры или людей; беспилотное такси или грузовик могут угнать. Угроза может возникнуть и по ошибке, из-за сбоев в программном обеспечении или в каналах передачи данных", - приводятся в сообщении слова профессора кафедры Информационных технологий и компьютерных систем СевГУ Дмитрия Моисеева.

СевГУ учрежден 8 октября 2014 года путем слияния семи образовательных организаций Севастополя. В его составе 12 институтов и Морской колледж, там обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования. В 2021 году СевГУ вошел в число вузов, получивших базовую часть гранта программы "Приоритет-2030", а также стал одним из 46 учебных заведений, получивших специальную часть гранта. Среди направлений, по которым будут вестись разработки - создание беспилотных систем.