В Центре им. Гамалеи стартуют клинические исследования интраназальной вакцины от ковида

"Совсем недавно [президент РФ Путин] Владимир Владимирович, который ревакцинировался в том числе и таким способом, да, сказал, что он будет первым испытуемым. В ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины "Спутник V", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Также Гинцбург сообщил, что после назальной вакцины от ковида человек перестает быть распространителем. "Если вы будете провакцинированы вот таким образом, то у вас на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. Это антитела, которые будут секретироваться <...>, как секретируется та жидкость, которая в народе называется выделениями из носа. Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител. <...>. Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем. Они (антитела - прим. ТАСС) сразу же будут нейтрализовывать этот вирус", - сказал он.

Гинцбург также рассказал, что назальная вакцина вводится шприцем. "Вводится обычным шприцем, на который обычно надевается иголка, с помощью которой делается всем хорошо известная инъекция. Но вместо иголки на шприц надевается специальная насадочка. Внутри этой насадочки находится фильтр с очень маленькими отверстиями. <...> И когда эта насадочка вставляется в ноздрю, потом пациент сам, или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется", - пояснил ученый.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.