Пилотный проект по бесплатной юридической помощи для граждан запустят в 10 регионах РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске пилотного проекта по оказанию бесплатной юридической помощи для граждан в 10 регионах. Об этом в субботу сообщает пресс-служба кабмина.

"Эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи в дистанционном формате пройдет в Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координировать эксперимент будет межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Минюста, МВД, Минцифры и регионов-участников.

"Минюсту поручено совместно с региональными властями разработать дорожные карты по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а также определить необходимый для этого перечень государственных и негосударственных информационных систем", - отметили в пресс-службе.

В России сейчас нет единого подхода к оказанию гражданам бесплатной правовой помощи. Для того чтобы понять, к кому за ней обратиться, людям приходится изучать множество информационных ресурсов. В результате граждане становятся жертвами мошенников, которые предлагают якобы бесплатную юридическую помощь. "Эксперимент должен помочь изменить эту ситуацию", - добавили в пресс-службе правительства.

До 1 июля 2022 года по итогам эксперимента Минюст представит в правительство доклад о целесообразности создания федеральной государственной информационной системы для оказания гражданам бесплатной юридической помощи.