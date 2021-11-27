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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 0,95

Он вырос на 0,02

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос на 0,02 и составил 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель превысил единицу в трех из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Красноярском крае и Воронежской области он составил 1,01, а в Москве - поднялся на 0,1, до 1,08. В Пермском крае индикатор составил ровно 1.

В Ростовской области коэффициент равен 0,99, в Свердловской области - 0,98, в Нижегородской области - 0,95, в Подмосковье - 0,94. В Самарской области показатель опустился до 0,71 (минимум с конца мая), а в Санкт-Петербурге поднялся до 0,77.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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