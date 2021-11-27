Эксперт: погибшие в Тюменской области пеликаны прилетели в регион со слабым иммунитетом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Краснокнижные пеликаны, гибель которых зафиксировали в Тюменской области, прилетели в заказник "Белоозерский" с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщил в субботу ТАСС директор национального парка "Припышминские боры" Сергей Курышкин, в управлении которого находится государственный природный заказник "Белоозерский".

На территории заказника "Белоозерский" летом 2021 года в Тюменской области обнаружили 40 мертвых краснокнижных пеликанов, причиной их гибели стал птичий грипп. Краснокнижный кудрявый пеликан относится к категории "Близкий к угрозе исчезновения", обитает на нескольких крупных водоемах России и Казахстана.

"Птицы, предположительно, прилетели с территории Каспийского и Черного морей, летом они уходят с этой территории из-за некомфортной для них жары. Сюда пеликаны прилетели с подорванным иммунитетом и плюс получили, так сказать, неблагоприятную среду. Из-за аномально холодной зимы весной на озерах наблюдались "заморные" явления, что вызвало массовую гибель рыбы. Птицы стали есть эту погибшую рыбу, так как она плавала на поверхности, то есть ловить ничего не надо, пища рядом - соответственно, начались проблемы с пищеварением, иммунитет еще сильнее подорвался", - сказал Курышкин.

Собеседник агентства добавил, что вирус птичьего гриппа есть у всех пернатых, но активно проявляется при снижении иммунной защиты.

Предполагалось, что причиной гибели пеликанов могла стать другая болезнь, так как не отмечалась гибель других птиц, живущих на этом же водоеме. При этом анализ биоматериала не выявил иных причин кроме птичьего гриппа.

В конце июня на территории заказника "Белоозерский" в Тюменской области обнаружили около 70 мертвых краснокнижных пеликанов. На территории эпизоотического очага в пределах границ озера Большое Белое и на отдельных прилегающих территориях вводился карантин - ограничивалось передвижение транспорта, прекращались перемещения птиц внутри очага и вывоз из него птиц, яиц и других продуктов птицеводства, приостановливалась торговля птицей. Орнитологи РАН также зафиксировали сокращение краснокнижных кудрявых пеликанов на озерах Курганской области, на этой территории численность птиц сократилась более чем в три раза с 2017 года.