Путин поздравил Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина с юбилеем

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина со 100-летним юбилеем сцены. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

"Созданный в Барнауле в 1921 году, ваш театр объединил на своей сценической площадке яркие творческие силы, стал крупным культурным, просветительским центром Сибири. Здесь всегда царит атмосфера духовности и вдохновения, бережно хранятся и передаются из поколения в поколение традиции подвижнического служения искусству", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что коллектив с глубоким уважением относится к истории родного театра и основательно подготовился к его юбилею. Артисты обновили репертуар, пригласили своих верных поклонников на торжественное праздничное мероприятие, организовали для них выставку, рассказывающую о работавших ранее в театре талантливых артистах, режиссерах, художниках, сценаристах.

Кроме того, глава государства отметил огромный, поистине уникальный вклад коллектива в сбережение и популяризацию богатейшего литературного наследия выдающегося земляка - Василия Макаровича Шукшина.