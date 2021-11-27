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В Новосибирске проводят проверку в связи с задержкой авиарейса в Дубай почти на сутки

Самолет должен был вылететь в 18:30 (14:30 мск) 26 ноября, но, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, вылетел в 16:16 (12:16 мск) 27 ноября

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой почти на сутки авиарейса из Новосибирска в Дубай. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров. Причины задержки и оказанные [пассажирам] услуги устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Самолет должен был вылететь в 18:30 (14:30 мск) в пятницу, но, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, вылетел в 16:16 (12:16 мск) в субботу.

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