В Новосибирске проводят проверку в связи с задержкой авиарейса в Дубай почти на сутки

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой почти на сутки авиарейса из Новосибирска в Дубай. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров. Причины задержки и оказанные [пассажирам] услуги устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Самолет должен был вылететь в 18:30 (14:30 мск) в пятницу, но, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, вылетел в 16:16 (12:16 мск) в субботу.