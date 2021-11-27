В Амурской области построили теплый дом для зимовки попавших в беду аистов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Теплый дом для передержки редких дальневосточных аистов, которые не могут из-за травм улететь зимовать на юг, построили в Благовещенске. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Теплое помещение из бруса рассчитано на девятерых пернатых. Это первая часть комплекса для реабилитации дальневосточных аистов и других редких птиц. Средства на его строительство были собраны летом этого года во время экологической акции "Чистая река - живые берега". <…> Целью инициативы стало сохранение дальневосточных аистов и экосистемы реки Амур. Ведь нередко, к сожалению, дальневосточные аисты страдают от травм, птенцы оказываются на земле из-за рухнувшего гнезда или по каким-то иным причинам не могут улететь на зимовку в теплые края. И мы рады, что благодаря нашим сторонникам и партнерам теперь не только в Приморье, но и в Амурской области появится центр реабилитации, готовый оказать помощь попавшим в беду редким птицам", -заявила ведущий координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Анна Сердюк, чьи слова приводятся в сообщении.

Партнерами проекта WWF России по реабилитации дальневосточных аистов стало управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области и Амурский биолого-туристический центр.

"Мы будем готовы принять пернатых в новом комплексе весной следующего года. До этого предстоит выполнить внешнюю и внутреннюю отделку теплого павильона, установить уличные вольеры и благоустроить территорию, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для краснокнижных птиц. Амурский биолого-туристический центр будет оказывать ветеринарное сопровождение, а также обеспечивать содержание и питание "постояльцев", - добавила директор Амурского биолого-туристического центра Ольга Сорокина.

Пока раненых птиц лечат в одной из благовещенских ветеринарных клиник, с которой управление заключило договор, а также в Амурском биолого-туристическом центре. То, что такой специализированный вольерный комплекс очень нужен, подтверждают истории спасения редких птиц, случившиеся в 2021 году.

"На протяжении ряда лет количество особей, попавших в беду, на территории области увеличивается. В этом году у нас насчитывалось восемь таких пернатых, среди них краснокнижные дальневосточные аисты, даурский и черный журавли, колпица. Обессилевших аистов этим летом обнаружили в Тамбовском районе: одного - в окрестностях села Муравьевка, другого - у села Привольное. Обе особи были в крайне истощенном состоянии. Местные жители их поймали, принесли домой и сообщили в управление о находке птиц", - рассказал заместитель начальника отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Николай Степанов.

О дальневосточном аисте

Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу России, Международного союза охраны природы, приложение I конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. WWF России участвует в защите дальневосточного аиста больше 20 лет. За это время благодаря усилиям государственных и общественных организаций численность дальневосточного аиста в российской части бассейна Амура возросла в два раза и превышает 950 гнездящихся пар.