Более 750 инициативных проектов реализуют в Белгородской области в 2022 году

БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей направят на реализацию 770 инициативных проектов в Белгородской области в 2022 году. Всего межведомственная комиссия в рамках конкурсного отбора инициативных проектов рассмотрела более 1 тыс. заявок от жителей региона, сообщает в субботу пресс-служба областного правительства.

"Всего межведомственная комиссия в рамках конкурсного отбора инициативных проектов рассмотрела 1 346 заявок от жителей региона; 770 поддержат уже в следующем году, 620 из них - по программе "Решаем вместе", - пояснили в пресс-службе.

Еще 197 проектов уже передали на рассмотрение отраслевым департаментам области для включения в государственные программы, а 379 проектов отправили в муниципалитеты для дальнейшей доработки с инициаторами проектов. Все они тоже будут реализованы, но уже в последующие годы.

"Проанализировали заявки, наиболее востребованными у наших жителей оказались благоустройство дворов, общественных пространств, скверов, парков, зон отдыха, установка детского и спортивного оборудования, обустройство колодцев, родников, строительство и ремонт дорог и тротуаров, организация уличного освещения, ливневой канализации", - добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что в 2021 году в Белгородской области удалось реализовать 342 инициативных проекта на сумму 1 млрд рублей.