СМИ: в Пакистане женщину впервые назначили начальником медслужбы армии

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Женщина-генерал впервые назначена в Пакистане начальником медицинской службы вооруженных сил.

Как сообщает в субботу агентство Синьхуа, церемония назначения на этот пост генерал-лейтенанта Нягар Джохар Хан прошла в военном медицинском центре в городе Абботтабад (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва). Ей присвоено следующее воинское звание генерал-полковника.

"Медицинская служба армии Пакистана всегда активно участвовала в ликвидации последствий стихийных бедствий и оказании помощи пострадавшим как внутри страны, так и за рубежом. Наши военные медики широко участвуют в борьбе с коронавирусом и внесли значительный вклад в предотвращение распространения этой инфекции в Пакистане", - заявил на церемонии начальник штаба ВС Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

За тридцать лет службы в армии Нягар Джохар Хан занимала различные командные и административные должности в медслужбе вооруженных сил. В 2017 году она стала третьей женщиной в стране, которой было присвоено звание генерал-майора пакистанской армии. В 2020 году она первой из пакистанских женщин получила звание генерал-лейтенанта.

В настоящее время в армии Пакистана служат около 4 тыс. женщин. В основном они проходят службу в качестве военных медиков и инженеров-программистов. В 2006 году в пакистанских ВВС был сформирован первый отряд женщин-летчиц, пилотирующих истребители JF-17.