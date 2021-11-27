В Дербенте к концу 2022 года благоустроят парк Революционной Славы

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Зоны для отдыха с беседками, арт-объекты, а также площадь с амфитеатром и столы для настольного тенниса установят в парке Революционной Славы в Дербенте в рамках благоустройства общественной территории. Работы планируется завершить к концу следующего года, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Проект благоустройства парка Революционной Славы насыщает его новыми функциями и делает более привлекательным для населения. В обновленном парке появится выделенная главная площадь с сухим фонтаном, перголами, качелями и амфитеатром. Установят тематические арт-объекты. Будет произведена реконструкция здания туалета, устроена молебная комната, облицованы фасады технических построек", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, предусмотрено обновление и расширение детской и спортивной площадок. В частности, на них установят современное оборудование и добавят столы для настольного тенниса. В парке появятся и новые зоны для тихого отдыха - с беседками, шезлонгами, гамаками, а также шкафом для буккроссинга.

Согласно материалам, размещенным на официальном сайте госзакупок, стоимость выполнения подрядных работ составит около 171 млн рублей. Завершение благоустройства запланировано на декабрь 2022 года.

В администрации подчеркнули, что структура парка будет сохранена, при этом специалисты обновят мощение и добавят новые дорожки. Планируется высадка деревьев и кустарников.

"Важно учитывать историю парка, поскольку на его территории захоронены погибшие революционеры, а в советское время здесь горел вечный огонь. Поэтому в парке будут установлены информационные стенды. Отдыхающие смогут узнать информацию о революционерах, а также об истории революции", - рассказали в администрации, добавив, что преобладающим цветом в парке станет красный.

О Дербенте

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.