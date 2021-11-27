Тысячи сотрудников правоохранительных органов вышли на акцию протеста в центре Мадрида

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Акция протеста сотрудников правоохранительных органов Испании состоялась в субботу в Мадриде. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к участникам митинга, которые выступают против изменения закона о гражданской безопасности, присоединились тысячи людей.

Манифестация началась на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. Вслед за этим собравшиеся устроили шествие до штаб-квартиры МВД королевства. По версии организаторов, реформа, предложенная правительством, "серьезно подрывает ежедневную работу всех сотрудников сил и органов безопасности". К митингу присоединились представители оппозиционных партий, которые выступают в поддержку сотрудников правоохранительных органов. Согласно сообщению, размещенному в Twitter на странице профсоюза, инициировавшего эту акцию, к ней присоединились более 150 тыс. человек.

Закон о гражданской безопасности был одобрен в 2015 году благодаря правившей тогда консервативной Народной партии. Теперь левые политические силы, входящие в состав коалиционного правительства Испании, планируют модифицировать закон, изменив 23 из 54 статей, передает газета El Pais. Эта инициатива направлена на защиту участников манифестаций.

В частности, согласно предложению левых сил, задержанного в ходе акции протеста человека придется возвращать на место, где он был схвачен. Кроме того, планируется сократить время содержания арестованного под стражей и ввести ограничения при проведении личного обыска подозреваемого.

Инициатива предусматривает определенные послабления при проведении акций протеста, организация которых не была предварительно разрешена. Левые также хотят, чтобы при наложении штрафа на митингующих учитывался уровень их доходов.