В медцентре Южной Осетии впервые провели операцию по замене тазобедренного сустава

ЦХИНВАЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Высокотехнологичная операция по замене тазобедренного сустава впервые проведена в Южной Осетии на базе Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ), сообщила журналистам в субботу пресс-секретарь Минздрава закавказской республики Марианна Чочиева.

"Приглашенные специалисты из Республики Дагестан - врач-травматолог Ратмир Абдусаламов со своей командой при участии травматолога-ортопеда травматологического отделения РММЦ Константина Серветника сегодня прооперировали четырех человек. Операции прошли успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо", - сказала Чочиева.

По словам Абдусаламова, операция эндопротезирования направлена на улучшение качества жизни пациента. Если до операции имелась инвалидность, то после вмешательства инвалидность снимается.

"Абдусаламов отметил, что приятно удивлен качеством оснащения югоосетинской больницы. И в дальнейшем эндопротезирование суставов будет продолжено", - пояснила Чочиева.

Ранее в Цхинвале в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии с целью развития медицинского кластера республики заработали новый операционно-хирургический комплекс с отделением гемодиализа, детская республиканская больница с реабилитационным центром, медико-социальный центр с отделением паллиативной помощи, а также родильный дом.