ЮАР готовится к длительной борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Южно-Африканской Республики очень обеспокоены по поводу угрозы новой и мощной волны пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом, и готовят ряд карантинных мер, включая введение ограничений на передвижение автотранспорта и людей по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в субботу в администрации самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

"Наша провинция стала сейчас эпицентром резкого увеличения количества больных COVID-19, - заявил собеседник агентства. - За минувшую пятницу в ЮАР зафиксировано 2 828 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 2 тыс. приходится на Гаутенг. Правительством страны рассматривается вариант прекращения движения между провинциями, за исключением машин, доставляющих самые необходимые продукты и потребительские товары".

Пока на омикрон-штамм в ЮАР приходится около 150 инфицированных. Причиной заболевания остальных остается дельта-штамм. Однако местные ученые-медики считают, что к середине декабря омикрон-штамм станет в стране главным возбудителем COVID-19. Юг Африки стал первым регионом в мире, где в ноябре был выявлен новый и агрессивный омикрон-штамм коронавируса.

На текущий момент в магазинах столицы ЮАР Претории, которая расположена на территории Гаутенга, не ощущается нехватка продуктов и товаров. Однако некоторые покупатели уже начинают делать запасы на случай, если ситуация значительно ухудшится. "За последние 48 часов люди стали больше у нас покупать, - заявила в субботу ТАСС менеджер крупной продуктовой сети "Вулворт". - Увеличился спрос на крупы, консервы и туалетную бумагу".

Собеседник агентства отметила, что если будут введены новые ограничительные меры, включая запрет на передвижение транспорта и людей, то у торговых сетей есть соответствующий опыт, накопленный в период первой волны пандемии коронавируса весной 2020 года. "Мы четко знаем, как действовать, и нехватки продуктов в магазинах ЮАР не будет, - заметила она. - Тем более что страна полностью обеспечивает себя практически всеми видами пищевых товаров".

Однако если в торговых сетях ЮАР сейчас в целом сохраняется спокойная ситуация, то туристический сектор настроен крайне пессимистически. "Наши надежды на восстановительный рост после трех волн коронавируса полностью рухнули, - заявил в субботу ТАСС управляющий одной из гостиниц Дурбана Мигель Фонтана. - Зарубежные туристы в массовом порядке аннулируют свои заказы, мы рискуем остаться с пустыми руками в наступающий летний сезон". На туристический сектор приходится 7% ВВП ЮАР, и его обрушение грозит стране тяжелыми экономическими последствиями. Частично они уже начали проявляться в сильном падении за последние два дня обменного курса национальной валюты - ранда - по отношению к ведущим валютам.

Бегство туристов

Между тем прибывшие в ЮАР зарубежные туристы пытаются как можно быстрее покинуть территорию республики на юге Африки. Толпы людей скопились в крупнейшем международном йоханнесбургском аэропорту. Многие ночуют на территории терминалов с тем, чтобы при первой возможности купить билет на любой рейс и с пересадками добраться до дома. Однако в субботу один из крупнейших перевозчиков в ЮАР авиакомпания Qatar Airways неожиданно прекратила свои полеты на юг Африки, оставив тысячи туристов без возможности быстро вернуться.

Возвращающимся отдыхающим приходится проходить на родине карантин, так как они рассматриваются в качестве группы риска. Так, среди 600 пассажиров, прибывших накануне в Нидерланды на двух рейсах из ЮАР, был выявлен 61 носитель коронавируса. Сейчас инфицированные проходят необходимые тесты. Местная радиостанция SABC отмечает, что с массовым возвращением туристов с юга Африки в Европу увеличивается и риск завоза туда омикрон-штамма коронавируса.

Позднее в субботу под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы состоится заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом. На нем будет обсуждаться стратегия противостояния приближающейся новой волне пандемии. Власти республики настраиваются на длительную и затяжную кампанию по борьбе с COVID-19. "Общество начинает понимать, что коронавирус пришел к нам надолго, - заявил в субботу вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза. - COVID-19 становится болезнью, с которой человечество вынуждено будет упорно бороться в течение ближайших десятилетий, аналогично тому, что происходит с ВИЧ-инфекцией".