Жительниц Кабардино-Балкарии наградили медалью "Материнская слава"

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков поздравил в субботу, в преддверии Дня матери, семьи республики с праздником и вручил медали "Материнская слава" 18 многодетным матерям региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

В связи с эпидемической обстановкой мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными администрациями, куда были приглашены многодетные семьи.

"За достойное воспитание пятерых и более детей медали "Материнская слава" были вручены 18 многодетным матерям. Согласно положению о медали, семья Екатерины Масловой также получит микроавтобус "Газель", - говорится в сообщении.

Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех, сказал Коков, обращаясь к матерям. "В больших дружных семьях наиболее ярко проявляется родительская любовь, сохраняются и передаются традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. Многодетная семья - это великое счастье, но в то же время это нелегкий труд и большая ответственность, низкий поклон вам. Ваш родительский подвиг вызывает огромное уважение и является примером для других семей, для всех женщин Кабардино-Балкарии", - отметил он.

Коков подчеркнул, что поддержка семей, в первую очередь многодетных, создание условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации молодых поколений является безусловным приоритетом государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях. "Эти положения теперь прямо закреплены в обновленной Конституции России, на практике они реализуются в национальных проектах и программах, в принятом в последнее время целом комплексе дополнительных мер социальной поддержки", - напомнил руководитель региона.

В КБР проживают около 13,5 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 40,5 тыс. детей. Действующая сейчас в Кабардино-Балкарии система социальной поддержки семей включает полтора десятка мер. Согласно региональному законодательству, с медалью "Материнская слава" единовременно вручаются по 10 тыс. рублей на ребенка. Семьям, воспитывающим 10 и более детей, правительство республики дарит микроавтобус "Газель". День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября в соответствии с указом президента РФ от 30 января 1998 года.