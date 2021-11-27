Моди хочет сохранить ограничения на международные поездки из-за нового штамма COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу поручил правительству пересмотреть планы по ослаблению ограничений на международные поездки в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Как сообщает канцелярия главы правительства, на состоявшейся встрече с руководством министерства здравоохранения и благополучия семьи Моди был проинформирован о характеристиках обнаруженного в Южной Африке нового штамма COVID-19 и его возможном распространении в Индии.

"Премьер-министр попросил правительство пересмотреть планы по ослаблению ограничений на международные поездки в свете появления штамма "омикрон", - говорится в ее заявлении. - Моди подчеркнул, что интенсивное сдерживание распространения коронавируса и активное наблюдение за новыми случаями заражения им должны продолжаться в регионах страны, сообщающих о росте инфицированных".

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". По мнению экспертов, новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

В пятницу министерство гражданской авиации Индии сообщило о возобновлении с 15 декабря прерванных из-за пандемии коронавируса регулярных международных авиарейсов.

Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Минздрава, с начала распространения коронавируса в стране в марте 2020 года общее число заразившихся превысило 34,5 млн, выздоровели более 33,9 млн, от последствий заражения скончались свыше 467 тыс. человек.