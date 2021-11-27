Главный инфекционист США допускает, что новый штамм коронавируса уже попал в страну

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что новый штамм коронавируса - "омикрон" - уже мог попасть на территорию страны, но таких случаев пока не выявлено.

"Я не удивлюсь, если это так, но мы пока не выявили [вирус]. Однако когда существует вирус, демонстрирующий такой уровень передачи, а также имеются связанные с путешествиями случаи, регистрируемые в других местах, <...> он [вирус] почти всегда будет распространяться повсеместно", - сказал главный инфекционист в субботу в интервью телеканалу NBC.

По его словам, вопрос запрета на поездки из определенной страны заключается в том, чтобы дать время для лучшей оценки ситуации. "Вот причина это сделать. Но нет причины для паники, хотя нам необходимо время - заполнить пробелы того, что мы сейчас не знаем", - отметил Фаучи.

В качестве меры предосторожности несколько стран объявило о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Германии и Чехии, несколько случаев подтверждены в Великобритании.