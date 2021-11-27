Институт развития интернета перезапустит обучающую программу для создателей контента

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) в 2022 году планирует перезапустить обучающую программу для участников конкурсов на создание контента, переориентировав ее на регионы. Об этом рассказал на форуме "Российская креативная неделя. Сибирь" генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский.

"Сегодня мы видим серьезный кризис идей на уровне сценариев, на уровне понимания того, с чем работать. Много региональных проектов крутится вокруг внутреннего туризма. Безусловно, у кого-то это получается талантливо, но мы видим большой поток однотипных проектов, у которых нет оригинальных идей", - сказал Гореславский на пленарном заседании форума "Меры поддержки кино в России".

По его мнению, здесь "создание каких-то творческих акселераторов в виртуальном формате или даже в физическом было бы возможным сценарием выхода". "По крайней мере, в следующем году мы готовы для этого приложить максимум усилий", - сказал Гореславский, добавив, что акселератор ИРИ будет активно поддерживать региональные проекты.

Также по данному направлению планируется взаимодействие с Фондом кино, Росмолодежью и другими госструктурами.

Говоря в целом о поддержке Институтом развития интернета проектов из регионов Сибири, Гореславский отметил, что на Конкурс на создание социально значимого контента для молодежи (нацпроект "Культура") в 2021 году поступило 55 заявок из Иркутской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края. Победителями стали семь проектов из Красноярского края, Новосибирской, Томской и Иркутской областей. Это "Новый фолк", "Лица Енисейской Сибири: новые герои", "Дом за рубль", "Просто наука", "КоммуникациЯ" и другие.

"Мы стараемся максимально поддерживать региональные заявки, но пока порядка 70% заявок - это Москва и Петербург, два года назад было 85%. Региональная доля выросла. Резко повышается качество и количество денег, которое мы в результате конкурса отправляем производителям из регионов, но темпы этого далеки от того, чтобы сравняться со столицами", - констатировал гендиректор ИРИ.

Обучающая программа ИРИ

Обучающая программа для участников конкурсных отборов Института развития интернета существует с июля 2020 года. Это онлайн-курс с теорией и практикой, который можно проходить в любое время. На протяжении всего обучения его участников сопровождает куратор, который подсказывает, что доработать или изменить в заявке.

В 2020 году на участие в обучающей программе поступило 326 заявок, полностью прошли курс 50 участников (15,4%), подали заявки на конкурс 34 (9%). В 2021 году с января по сентябрь поступило 284 заявки, полностью прошли курс 66 (23%), участники акселератора подали на конкурс 105 проектов (37%), победили 18 (6%).