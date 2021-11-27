Останки более 130 красноармейцев обнаружили на месте боев в Курской области

ТАСС, 27 ноября. Поисковики обнаружили останки 133 красноармейцев в ходе поисковых работ на месте массового захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Горшечное Курской области. Церемония их передачи состоялась в субботу, сообщила пресс-служба администрации региона.

"У братской могилы павших воинов в поселке Горшечное состоялась торжественная передача останков советских солдат, найденных в ходе поисковых работ на ул. Советской. <…> Были найдены останки 133 воинов, 9 солдатских медальонов, 5 красноармейских книжек", - говорится в сообщении.

Экспертам удалось прочитать вкладыши четырех медальонов и установить имена погибших, в том числе уроженцев Ростовской и Смоленской областей. Отмечается, что родственников троих солдат удалось найти. Поисковые работы вели отряды "Курская земля", "Курская дружина", "Новое поколение", а также участники местных школьных военно-патриотических клубов.

Ранее массовое захоронение обнаружили в поселке Горшечное во время прокладки водопровода в один из частных домов. Как отмечала в беседе с ТАСС руководитель курского областного поискового отряда "Курская земля" Елена Сукманова, изначально предполагалось захоронение в этом месте порядка 30 красноармейцев.

В годы Великой Отечественной войны погибли более 7 тыс. человек, призванных на фронт из Горшеченского района Курской области. Райцентр Горшечное был захвачен фашистскими войсками 1 июля 1942 года, затем оккупирован район, за семь месяцев оккупации там убили 390 мирных граждан, 105 человек угнали в Германию, сожгли и разрушили 1 180 жилых домов, 1 210 производственных зданий и помещений. Горшечное освободили 27 января 1943 года в ходе Воронежско-Касторенской наступательной операции, в боях за село погибли несколько тысяч советских воинов, в братской могиле в центре села похоронено 669 красноармейцев.