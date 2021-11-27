В Белоруссии считают, что Польша может специально создать инцидент на границе

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша может создать серьезный приграничный инцидент, рассчитывая спровоцировать белорусскую сторону.

"Все, что создано сегодня на сопределе [сопредельной стороне], может спровоцировать обстановку, это как та искра. И, наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш Главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе [с Польшей]. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ в субботу.

Он подчеркнул, что Минск здраво смотрит на это и не позволит себя спровоцировать, а силовые ведомства анализируют обстановку. По словам Вольфовича, под видом борьбы с нелегальной миграцией на территории Польши создана военная группировка, насчитывающая 23 тыс. человек. "Из них около 15 тыс. - военнослужащие разных родов войск. Силы и средства разведки у нас работают, отслеживают. Все это не может не вызывать беспокойство военных людей", - сказал госсекретарь белорусского Совбеза. При этом подчеркнул, что белорусская сторона способна адекватно действовать в случае каких-то провокаций.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, предпринимают попытки попасть на территорию Польши. 16 ноября мигранты, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками, в ответ на это те применили слезоточивый газ,с помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через погранпереход. Позже порядка 2 тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для их временного пребывания. При этом, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 тысяч до 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.