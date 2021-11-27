СМИ: университеты ЮАР начали вводить обязательную вакцинацию для студентов

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Университеты ЮАР приступили к введению обязательной вакцинации для студентов и преподавателей с тем, чтобы не допустить распространения омикрон-штамма коронавируса в учебных заведениях. Об этом сообщил в субботу местный новостной портал eNCA.

По его словам, руководство Университета Фри-Стейт, расположенного в столице провинции Фри-стейт городе Блумфонтейн, обязало всех сотрудников и студентов сделать прививки от COVID-19. В распоряжении ректора указывается, что с февраля 2020 году на территорию университета не будет допущен ни один человек, не прошедший вакцинацию.

Аналогичные меры намерены принять и другие ведущие университеты ЮАР. Во многом это вызвано тем, что, согласно медицинским работникам, заражению омикрон-штаммом коронавируса в первую очередь подвержены молодые люди.

В ЮАР принимаются шаги по расширению вакцинации и школьников. Как заявил в субботу ТАСС представитель правительства столичной провинции Гаутенг, рассматривается вопрос о начале вакцинации в школах учеников в возрасте от 12 до 17 лет. С минувшего октября они могли делать прививки от COVID-19 в существующих медицинских центрах. Однако сейчас власти Гаутенга хотят делать прививки прямо в школах.