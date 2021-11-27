Власти США рекомендовали гражданам не ездить в восемь стран Африки

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Власти США рекомендовали своим гражданам не посещать восемь африканских стран на фоне распространения новой разновидности коронавируса. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в субботу на сайте Госдепартамента.

Рекомендация относится к ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбику и Малави. Ранее на этой неделе США заявили, что ограничивают въезд из этих африканских государств из-за выявления штамма "омикрон" нового коронавируса.

В сообщениях на сайте американского внешнеполитического ведомства говорится следующее: "Госдепартамент рекомендует гражданам США не ездить в страну или покинуть ее, как только это будет безопасно".

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.