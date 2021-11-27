Эксперт: прививки может хватить для снижения рисков при заражении омикрон-штаммом

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Вакцинации существующими препаратами от коронавируса может оказаться достаточно для значительного снижения вероятности тяжелого течения COVID-19 и смерти при заражении штаммом "омикрон". Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти на пресс-конференции, экстренно созванной в субботу после выявления двух случаев заражения новым штаммом в Великобритании.

"[Из-за изменений в шиповидном белке вируса] существует реальная возможность того, что этот вариант будет уходить от действия вакцин. Однако важно напомнить о том, что <…> вирусу легче получить возможность вызывать инфекцию, уходя от антител, чем возможность вызывать тяжелое течение болезни или смерть, - сказал Уитти. - Есть также существенная вероятность того, что даже в случае, если штамм имеет определенную или хорошо развитую способность уходить от иммунного ответа, инфицируя человека и делая его заразным, то вакцин, в особенности после бустерной дозы, или усиленного вакциной естественно приобретенного иммунитета может оказаться достаточно, чтобы не допустить тяжелой болезни или смерти. Однако, я хочу дать ясно понять, что нам необходимо дождаться новой информации, прежде чем мы сможем говорить об этом с какой-либо долей уверенности".

По словам старшего научного советника британского правительства Патрика Валланса, появление нового штамма сильно тревожит экспертов, так как его генетические особенности указывают как на способность уходить от антител, так и распространяться с повышенной скоростью благодаря высокой заразности. При этом эксперт подчеркнул, что для подтверждения этих гипотез на практике понадобится время.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон, объявил, что британские власти вводят новые ограничительные меры, чтобы затруднить проникновение нового штамма в королевство, "дать ученым достаточно времени" для изучения его свойств и активизировать кампанию по ревакцинации населения страны. Все въезжающие в Соединенное Королевство будут обязаны сдавать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения его результата. Обязательной изоляция будет и для контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение омикрон-штаммом. Помимо этого британские власти ужесточают требования, касающиеся ношения масок, и ограничивают авиасообщение с 10 странами юга Африки.

Ограничения будут пересматриваться каждую неделю и могут быть ужесточены в случае необходимости. При этом Джонсон выразил уверенность в том, что "в этом году Рождество будет лучше прошлого", когда в стране был введен третий по счету карантин на фоне распространения альфа-штамма.