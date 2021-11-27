Финал Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" открылся в "Сириусе"

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Финал Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей" открылся в субботу в парке науки и искусств "Сириус".

Участниками финала стали 1 тыс. студентов высших учебных заведений со всей страны. Как сообщили в пресс-службе конкурса, на площадке также собрались представители вузов России, специалисты органов по делам молодежи из регионов и партнеры конкурса.

"Когда мы начинали этот конкурс, мы не ожидали, что это будет так круто, не ожидали, что в начале у нас будет 568 тыс. [участников]. [Участники из] 76 регионов страны. Это просто невероятно. Друзья, очень круто, что у вас все получается", - сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, обращаясь к участникам церемонии открытия смотра.

В ходе финала студенты спроектируют университет будущего. По своему выбору участники распределились по восьми факультетам: карьера, наука, особые возможности, безопасность, устойчивое развитие, путешествия, образование будущего, а также отношения и психологическое здоровье. На факультетах молодежь работает в командах над решениями мегавызовов - стратегически важных задач для современной молодежи и российских университетов.

"Вы создаете университеты будущего по самым разным направлениям. И так хочется, чтобы эти университеты создавались, появлялись, менялись, и все вместе мы учились и находились в этих университетах будущего, городах будущего. Уверен, что будущее у нашей страны есть", - сказал финалистам заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков

В программе конкурса - лекции, практикумы, лабораторные работы. По итогам конкурса будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Наиболее активных участников конкурса по итогам пригласят на стажировки в крупнейшие компании России - ГМК "Норильский никель", ГК "Росатом", ОАО "РЖД", АО "ДОМ.РФ" и другие.

О конкурсе

Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход" проходит впервые. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей" и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Подведение итогов и торжественное закрытие конкурса состоится 29 ноября.