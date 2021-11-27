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Пандемия COVID-19

Представитель ВОЗ в РФ призвала не паниковать из-за появления омикрон-штамма коронавируса

Как отметила Мелита Вуйнович, следует подождать и посмотреть на поведение нового штамма

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Паника по поводу появления омикрон-штамма коронавируса не имеет оснований, так как еще нет данных об отсутствии вакцинной защиты от этого штамма. Об этом заявила в субботу официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Мне кажется, паники не должно быть, потому что мы еще не знаем, <…> [будет ли вакцина защищать от омикрон-штамма коронавируса], если будет обходить вакцину, насколько снизится эффективность вакцины", - сказала она.

"Есть предположение, что он [омикрон-штамм] может быть более [заразным] [чем другие штаммы коронавируса]", - отметила Вуйнович. Она подчеркнула, что следует подождать и посмотреть на поведение нового штамма. "Бета" [тоже] вела себя так [имела высокую контагиозность]", - пояснила официальный представитель ВОЗ.

Теги
ЮАРРоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
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