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Пандемия COVID-19

В США заявили, что пока не выявили в стране омикрон-штамм

Система отслеживания заболеваемости позволит его быстро обнаружить, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса в США пока не выявлен, однако существующая система отслеживания заболеваемости ковидом позволит его быстро обнаружить, если он будет завезен. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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"Случаев заражения этим штаммом в США не выявлено, - отмечается в сообщении. - ЦКПЗ осуществляет отслеживание вариантов. Существующая система наблюдения ранее уже уверенно выявляла появление новых штаммов. Мы рассчитываем, что так произойдет и с омикрон-штаммом".

В ЦКПЗ добавили, что взаимодействуют с международными медицинскими организациями и производителями вакцин по изучению омикрон-штамма и отслеживанию путей его распространения.

Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии, Австрии. Случаи инфицирования были подтверждены в Бельгии, Израиле, Гонконге, Германии и Италии.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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