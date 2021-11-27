Рязанский губернатор поручил Минздраву региона сократить время проведения ПЦР-тестов

Ранее местные СМИ сообщали, что жители региона жалуются на длительную обработку результатов ПЦР-тестов, которая в некоторых случаях затягивалась на неделю. Губернатор Рязанской области также ставил задачу сокращения сроков проведения тестирования.

"24 часа - это максимум для получения человеком результата ПЦР-теста. Если этого не будет, Андрей Александрович (Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области), выложу в соцсети ваш прямой номер телефона. Будете отвечать на вопросы граждан лично", - сказал Любимов в ходе форума "Время эффективных решений". По данным пресс-службы, на форуме были показаны видеообращения жителей региона, в которых сообщалось об очередях в поликлиниках и долгом получении результатов ПЦР-теста.

Также они жаловались на проблему записи детей в кружки, секции и на работу управляющих компаний. Любимов отметил, что чиновники, наделенные полномочиями, в том числе руководители региональных министерств и главы администраций муниципальных образований, несут ответственность за решение проблем жителей. "Я вижу, что назрела уже острая необходимость напомнить главную цель, которая стоит перед каждым управленцем, независимо от сферы, рода деятельности и его должности: мы работаем для людей. Для того, чтобы решать их проблемы. Суть функции власти - это служение людям", - добавил губернатор.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 54 790 случаев заболевания, из них 238 - за последние сутки. Выздоровели 45 214 человек, отмечено 1 911 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 474 820 жителей, второй - 399 983. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 38%.