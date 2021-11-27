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Пандемия COVID-19

В Турции не зафиксировали заражений штаммом коронавируса "омикрон"

Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа заявил, что страна одна из первых приняла меры против штамма

АНКАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в Турции на данный момент не зарегистрировано, сообщил в субботу министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

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"Мы следим за развитием событий, связанных с вариантами, возникающими в разных странах, и принимаем меры. Мы из тех стран, которые приняли самый ранние меры против штамма "омикрон", - утверждает глава минздрава в записи на своей странице в Twitter. - В Турции наиболее распространенным вариантом является "дельта". Штамм "омикрон" не встречается".

Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности несколько стран объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Германии, Нидерландов, Чехии и Италии. Ранее случаи заражения были также подтверждены в Бельгии, Израиле и Гонконге.

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ТурцияПандемия COVID-19
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