В Турции не зафиксировали заражений штаммом коронавируса "омикрон"

"Мы следим за развитием событий, связанных с вариантами, возникающими в разных странах, и принимаем меры. Мы из тех стран, которые приняли самый ранние меры против штамма "омикрон", - утверждает глава минздрава в записи на своей странице в Twitter. - В Турции наиболее распространенным вариантом является "дельта". Штамм "омикрон" не встречается".

Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности несколько стран объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Германии, Нидерландов, Чехии и Италии. Ранее случаи заражения были также подтверждены в Бельгии, Израиле и Гонконге.