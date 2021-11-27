Медрегулятор США рекомендовал вакцинацию всем лицам от пяти лет в связи с омикрон-штаммом

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендуют пройти полную вакцинацию всем лицам от пяти лет и старше в связи с информацией о распространении омикрон-штамма коронавируса.

"ЦКПЗ рекомендует соблюдать санитарные меры, носить маски в помещениях в зонах со значительным или высоким уровнем распространения коронавируса, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. ЦКПЗ также рекомендует пройти полный курс вакцинации всем лицам от пяти лет и старше, чтобы защитить себя. ЦКПЗ призывает сделать бустерную прививку от коронавируса всех, кто подпадает под соответствующие критерии", - говорится в распространенном в субботу сообщении ЦКПЗ в связи с выявлением в ряде стран мира нового штамма.

Согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии, Австрии. Случаи инфицирования были подтверждены в Бельгии, Израиле, Гонконге, Германии, Великобритании и Италии.