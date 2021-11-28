Юношеский оркестр Башмета начинает подготовку к юбилею концертами в Сочи и Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) 28 и 29 ноября даст концерты в Сочи и Москве под управлением своего основателя, народного артиста СССР Юрия Башмета. Выступления пройдут в преддверии 10-летия коллектива, отметили в пресс-службе Русского концертного агентства.

"Концерты уникального коллектива пройдут 28 и 29 ноября в Зимнем театре города Сочи и Большом зале Московской консерватории. Осенние концерты оркестра в этом году станут своего рода прелюдией к большим гастрольным и творческим планам коллектива, который в следующем году отметит свое 10-летие", - сказали организаторы.

В программе концертов "Два века русской музыки. Традиции и новаторство" прозвучат сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Солировать будут лауреаты международного конкурса им. Чайковского: артистка молодежной программы Большого театра меццо-сопрано Мария Баракова, скрипач Сергей Догадин и пианист Дмитрий Шишкин.

ВЮСО был создан в 2012 году. Коллектив формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки раз в два года, за это время в прослушиваниях приняли участие свыше 5 тыс. молодых талантов. В составе оркестра более 100 музыкантов в возрасте до 22 лет. Коллектив выступал с концертами в 17 российских регионах и девяти странах, принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в Москве.

"Это действительно уникальный коллектив, очень динамичный, всегда полный энергии, свободы, которая присуща молодежи, и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, - отметил маэстро Башмет. - Ребята, многие из которых впервые оказались в оркестре, вдохновляют своей энергией и искренностью. Сейчас для них оркестр - это не только школа музыки, но и настоящая школа жизни".