В России отметят День матери

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В России отметят Всероссийский День матери, который празднуется в стране уже более 20 лет в последнее воскресенье ноября. Этот праздник был учрежден президентским указом от 30 января 1998 года "в целях повышения социальной значимости материнства".

Поддержка матерей, семей с детьми является приоритетным направлением для государства, что нашло отражение в нацпроекте "Демография". Она оказывается в виде различных пособий. Например, работающая женщина при выходе в декретный отпуск в России получает единовременное пособие по беременности и родам. По данным Фонда социального страхования, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году составляет при обычных родах 340 тыс. 795 руб., при осложненных - 379 743 руб., при многоплодной беременности - 472 245 руб. При рождении ребенка предоставляется разовая выплата в размере 18 886 руб., а в случае рождения двух и более детей она выплачивается на каждого ребенка.

Кроме того, российские женщины имеют один из самых длительных по сравнению с другими государствами декретный отпуск - 3 года, из которых первые полтора года жизни ребенка оплачиваются. Размер выплат составляет 40% от среднего заработка за последние 2 года.

Женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки, то есть первые 12 недель беременности, вместо ранее действовавшей единовременной выплаты, размер которой составлял 708 руб., с 1 июля 2021 года стало выплачиваться ежемесячное пособие. На него можно рассчитывать, если доход в семье на человека не превышает региональный прожиточный минимум. Размер ежемесячного пособия составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания - в среднем по стране это 6,3 тыс. руб. При этом назначение пособия не зависит от семейного положения женщины.

С 2018 года государство также ввело дополнительные меры поддержки семей с детьми. Были введены ежемесячные выплаты бедным семьям в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка до достижения им трех лет, если ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г. Для получения выплаты доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума региона. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года (в среднем это 11 тыс. руб.)

Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года начали получать новые выплаты, размер которых составляет половину величины прожиточного минимума для детей в регионе (в среднем 5,5 тыс. руб.). Право на данное пособие имеют малообеспеченные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе их проживания.

Национальный проект "Демография"

В 2019 году был запущен национальный проект "Демография", одной из ключевых целей которого стал рост рождаемости в России. На эти цели направлены федеральные проекты "Содействие занятости женщин" и "Финансовая поддержка семей с детьми".

Федеральные проекты включают в себя возможность переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, создание дополнительных мест для детей до трех лет в дошкольных организациях, предоставление кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке 6%, выплату при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет, размер которой зависит от прожиточного минимума региона, а также сертификат на материнский капитал.

Государственная программа материнского капитала была введена в 2007 году. Материнский капитал выдается на первого и второго ребенка. С 2021 года размер выплаты на первого ребенка составляет 483,8 тыс. руб., на второго - 639,4 тыс. руб.

С 15 апреля 2020 года сертификат выдается семьям в беззаявительном порядке на основе данных ЗАГС. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, на накопительную пенсию мамы, а в случае, если материнский капитал выдан на второго ребенка, из него можно получать ежемесячную выплату. В 2022 году он должен был составить 503 тыс. руб. на первого ребенка и 665 тыс. руб. на второго ребенка, однако его размер будет скорректирован по фактической инфляции в конце декабря 2021 года.