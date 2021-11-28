Премии "За верность науке" вручат в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лауреатов и дипломантов VII Всероссийской премии "За верность науке" объявят на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 28 ноября, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"В 2021 году, в Год науки и технологий, премия привлекла к себе большое внимание и установила рекорд по количеству заявок - 744, тогда как в 2020 году было подано 312 заявок. Кроме того, впервые будет вручена премия за лучший проект, направленный на защиту исторической правды", - говорится в сообщении.

Премия "За верность науке" вручается ежегодно. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений. Оценивает поданные на премию заявки экспертный совет, в который входят ученые, журналисты, широко освещающие научную тематику, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов.

Ожидается, что участие в торжественной церемонии примут помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, президент Российской академии наук Александр Сергеев.

15 номинаций

В этом году премия представлена 15 номинациями. Жюри выберут лучшие программу о науке на радио и на ТВ, лучшее периодическое издание, онлайн-проект и электронное СМИ о науке. А также лучший научно-просветительский проект года и лучший проект, направленный на защиту исторической правды.

Кроме того, будут вручены специальные премии за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей. И за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых. Будут выбраны лауреаты двух специальных номинаций: по Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и за лучший проект по освещению Года науки и технологий в России.

Также в этом году предусмотрены номинации на четыре специальных приза: приз имени Даниила Гранина, приз за популяризацию атомной отрасли, приз за популяризацию космической отрасли и приз за популяризацию национального проекта "Наука и университеты".

В частности, в номинации "Лучший онлайн-проект о науке" в шорт-лист вошел спецпроект ТАСС "Леонов, твой выход!". На специальную премию за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей номинирован руководитель редакции ТАСС "Наука" Андрей Резниченко. А на "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды" - исторический лонгрид ТАСС "Поколение Д" (посвящен восстанию на Сенатской площади 14 (26) декабря 1825 года).

В шорт-лист премии вошли также известный ведущий Александр Пушной с проектом "100 минут о Вселенной", выдающийся российский ученый Юрий Оганесян, первый космонавт-блогер в соцсети TikTok Олег Артемьев, переводчик сериала "Теория большого взрыва" в составе проекта "Кураж-Бамбей" Марк Ширченко, автор научно-популярных книг Александр Соколов, журнал "Популярная механика", интернет-издание "N+1".

Победителей ждут денежные призы, а также награды за популяризацию космической и атомной отраслей и нацпроекта "Наука и университеты": поездка на один из космодромов, Восточный или Байконур, участие в экспедиции к Северному полюсу и продвижение собственного научно-популярного проекта.