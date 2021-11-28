Британские власти могут рекомендовать ревакцинацию всем взрослым из-за штамма "омикрон"

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании могут сделать ревакцинацию от COVID-19 доступной для представителей всех возрастных групп в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Англии Крис Уитти на пресс-конференции, экстренно созванной в субботу после выявления двух случаев заражения штаммом "омикрон" в Великобритании.

"Рассматривается вопрос о расширении программы бустерной вакцинации с тем, чтобы ей были охвачены все, кому больше 18 лет. Это вопрос, который будет рассматриваться в первоочередном порядке [Совместным комитетом по вакцинации и иммунизации, JCVI]. Еще один вопрос касается вторых доз для детей 12-15 лет, которые вместе со своими семьями приняли решение получить первую дозу вакцины", - сказал Уитти. В настоящий момент сделать дополнительную прививку приглашают только жителей страны старше 40 лет, которые завершили полный курс вакцинации не менее полугода назад.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, программа ревакцинации населения будет ускорена в связи с неопределенностью, которую вызвало возникновение сильно мутировавшего штамма "омикрон". В ближайшие три недели только в Англии планируется сделать 6 млн бустерных уколов. Изучается также вопрос о том, чтобы сократить разрыв между введением второй дозы вакцины и бустерной прививкой с полугода до пяти месяцев или меньше.

Согласно последним правительственным данным, в общей сложности 88,5% жителей королевства старше 12 лет (50,9 млн человек) уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 80,5% британцев старше 12 лет (46,3 млн человек). Более 17 млн человек (29,8% населения) получили бустерную дозу.

Приоритетные группы

Как и во время основной кампании по вакцинации, первыми сделать бустерную прививку пригласили наиболее пожилых жителей страны. Это произошло в сентябре, после чего охват программы ревакцинации начал постепенно расширяться на другие возрастные категории. Получить бустерную прививку вне очереди могут люди, страдающие рядом хронических заболеваний, при которых риск тяжелого течения COVID-19 повышается. К ним относятся некоторые болезни легких, почек, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также заболевания печени, включая цирроз и гепатит.

JCVI и британские объединения гастроэнтерологов и гепатологов уже долгое время настоятельно рекомендуют не откладывать вакцинацию людям с хроническими болезнями печени, включая аутоиммунный гепатит, а также людям, которые перенесли пересадку этого органа. Подчеркивается, что испытания препаратов не выявили каких-либо негативных последствий вакцинации для этой категории пациентов. При этом указывается, что для них прививка "может оказаться менее эффективной, однако все равно обеспечит существенную защиту" от вируса и тяжелого течения болезни, если заражение все-таки произойдет.

ВИЧ-положительные жители Великобритании в дополнение к бустерной дозе вакцины имеют возможность получить третью прививку от коронавируса через два месяца после второй. Введение третьей дозы рекомендовано больным с пониженным количеством Т-клеток CD4, не получающим антиретровирусную терапию, а также перенесшим серьезное заболевание, связанное с ВИЧ в течение года перед введением первой дозы вакцины. Люди с ВИЧ/СПИД, ослабленным иммунитетом, а также те, кто проживает вместе с ними, в Великобритании входят в приоритетные группы, которые приглашаются на вакцинацию вне очереди. В рекомендациях Национальной системы здравоохранения Великобритании указывается, что среди ВИЧ-положительных людей побочные эффекты от вакцинации столь же редки, как и среди людей, не зараженных вирусом иммунодефицита.