Проект озеленения территории нового кампуса НГУ подготовят в 2023 году

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Проект озеленения территории рядом с новым кампусом Новосибирского государственного университета (НГУ), под строительство которого был вырублен лес, подготовят в 2023 году при участии экспертов Сибирского отделения РАН, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Летом Минобрнауки, Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и корпорация ВЭБ.РФ отобрали восемь проектов университетских кампусом мирового уровня, готовых к началу реализации в 2021 году. Среди них - новый кампус Новосибирского госуниверситета. В октябре ряд местных СМИ сообщил о массовой вырубке деревьев во время подготовки строительства. Ректор вуза Михаил Федорук сказал, что НГУ готов компенсировать вырубки за счет собственных средств в размере до 100 млн рублей.

"Проект озеленения территории и вся необходимая документация, в которых будет отражено в том числе количество и тип высаживаемых деревьев, будет подготовлена при участии экспертов по озеленению из центрального ботанического сада СО РАН ближе к окончанию строительно-монтажных работ, то есть в 2023 году", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил Федорук, оставшиеся на территории зеленые насаждения являются ценными и будут дополнительно защищены на время стройки. В дальнейшем университет планирует облагородить территорию рядом с кампусом.

Первая очередь проекта кампуса НГУ реализуется на частные благотворительные средства и предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года - учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ), а также общежитий НГУ на 690 мест. Четвертый объект - общежитие СУНЦ - будет построено до конца 2026 года. Вторая очередь будет реализована в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Объекты будут построены до второго квартала 2024 года.

НГУ создан в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам. Занимает третье место в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов. В госуниверситете остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Существующие были построены в 60-е годы, когда создавался Академгородок. Они рассчитаны только на 300-350 мест. По словам ректора, нехватка площадей мешает реализации научных и образовательных программ. К 2025 году дефицит мест может достичь 5-6 тыс.