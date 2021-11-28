{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода, местами дождь и до пяти градусов тепла ожидаются в Москве 28 ноября

В ночь на 29 ноября прогнозируют снижение температуры до нуля градусов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от трех до пяти градусов тепла, в ночь на понедельник температура опустится до нуля градусов.

В Подмосковье термометры днем покажут от нуля до пяти градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до отметки минус один градус.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Власти Израиля объявили о закрытии границ на 14 дней из-за штамма "омикрон"
Решение вступает в силу в полночь с 28 ноября по понедельник 29 ноября
Власти Израиля объявили о закрытии границ на 14 дней из-за штамма "омикрон"
Читать полностью