{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Гонконга ужесточили правила карантина для пассажиров из Африки

C 28 ноября прибывшие должны будут проходить первую неделю в специализированном карантинном центре, а оставшиеся две - в отелях

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга приняли решение о дальнейшем ужесточении карантинных мер в отношении пассажиров, прибывающих из восьми стран на юге Африки. С воскресенья они должны будут проходить первую неделю карантина в специализированном правительственном карантинном центре, а оставшиеся две недели - в отелях, сообщила газета Dimsum Daily.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

Эта мера нацелена на предотвращение угрозы завоза нового штамма коронавируса "омикрон". Речь идет о полностью вакцинированных пассажирах из числа резидентов Гонконга, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Для нерезидентов этого специального административного района Китая действует запрет на въезд из указанных государств.

В Гонконге было выявлено два случая заражения штаммом "омикрон". Один был завозным, другой произошел в карантинном отеле при аэропорте, где вирус передался от инфицированного пассажира из ЮАР постояльцу номера напротив, прибывшему из Канады. Оба были вакцинированы.

Теги
Пандемия COVID-19
Лингвисты Северной и Южной Осетии впервые изучат лексику сферы госуправления на нацязыке
Это необходимо для сближения осетинского и русского языков
Читать полностью