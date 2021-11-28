Власти Гонконга ужесточили правила карантина для пассажиров из Африки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга приняли решение о дальнейшем ужесточении карантинных мер в отношении пассажиров, прибывающих из восьми стран на юге Африки. С воскресенья они должны будут проходить первую неделю карантина в специализированном правительственном карантинном центре, а оставшиеся две недели - в отелях, сообщила газета Dimsum Daily .

Эта мера нацелена на предотвращение угрозы завоза нового штамма коронавируса "омикрон". Речь идет о полностью вакцинированных пассажирах из числа резидентов Гонконга, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Для нерезидентов этого специального административного района Китая действует запрет на въезд из указанных государств.

В Гонконге было выявлено два случая заражения штаммом "омикрон". Один был завозным, другой произошел в карантинном отеле при аэропорте, где вирус передался от инфицированного пассажира из ЮАР постояльцу номера напротив, прибывшему из Канады. Оба были вакцинированы.