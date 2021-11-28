Воробьев заявил, что в Подмосковье благоустроят 50 лесопарков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют благоустроить 50 лесопарков. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы выделили 50 лесопарков. В принципе это лес, где традиционно люди отдыхали. Только сейчас все эти 50 мест будут преобразованы в парки. Это гаревая дорожка, велосипед, лыжня, скамейка, камеры", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, каждый подмосковный город должен иметь несколько пространств и парков для отдыха. "Это, пожалуй, самый очевидный запрос в каждом уголке Подмосковья. Вот мы этим занимаемся очень серьезно", - отметил Воробьев.