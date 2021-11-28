"Парк Яуза" в Москве впервые украсят к новогодним праздникам

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Создаваемый "Парк Яуза" на северо-востоке Москвы впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году завершили работы по благоустройству еще двух участков парка - в пойме реки Чермянки, превратив их в комфортную территорию для отдыха и занятий спортом, которую уже положительно оценили москвичи. Они вошли в состав будущего "Парка Яуза", поэтому было принято решение красиво оформить территории нового парка, чтобы создать новогоднее настроение у его гостей", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что в общей сложности на территории парка установят более 100 новогодних украшений, в том числе световые тоннели, арки и фонари, светящиеся шары и навесы из гирлянд.

"На участке от Северодвинской улицы до Ростокинского акведука поставят шесть новогодних елей, фигуры животных и световые звезды. На Северодвинской улице появится световая арка с новогодними шарами и два необычных арт-тоннеля, внешне напоминающие большой елочный шар, украшенный морозной паутинкой", - добавил он.

Бирюков также сообщил, что в районе площадки "Певческое поле", на прогулочных дорожках у Заповедной улицы размесятся 20 световых фонарей. Ближе к Яузе появится островок с новогодними оленями, праздничная елка и четыре светящиеся арки; в Лазоревом проезде и парке спорта "Яуза" гостей будут встречать новогодняя ель, световые зайцы и олени; в "Саду будущего" установят два больших светящихся новогодних шара-арки и островок с оленями. У Ростокинского акведука разместят 14 наклонных елей - трехметровые красные конструкции будут касаться земли золотыми звездами на макушке; еще 26 похожих, но более крупных звезд, установят в разных частях парка.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. По его словам, такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.