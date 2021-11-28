Власти Хайнаня 10 декабря начнут 22-й туристический карнавал

ХАЙКОУ /Китай/, 28 ноября. /ТАСС/. Международный карнавал "Остров туризма", в ходе которого запланированы многочисленные увлекательные мероприятия, начнется 10 декабря в южнокитайской провинции Хайнань. Об этом сообщила администрация региона.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель главы департамента туризма, культуры, радиовещания и спорта провинции Ван Лимин, открытие состоится на территории "Парка века" в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня). Наибольший интерес в программе 22-го по счету карнавала представляют ярмарки туризма и гастрономии. "Остров туризма" продлится до 31 декабря, церемония закрытия пройдет в международном центре беспошлинной торговли города Санья.

"Мы приглашаем всех желающих принять активное участие в нашем карнавале, - заявил Ван Лимин. - Надеюсь, что Хайнань сможет стать для вас родным уголком". Он уточнил, что на этот раз планируется сделать акцент на таком перспективном тематическом направлении, как "красный туризм" (посещение памятников революционной славы и проведение мероприятий, имеющих отношение к истории Коммунистической партии Китая). Правительство также поддержит многочисленные торговые акции, будет стремиться к популяризации туристических объектов в сельской местности, окажет содействие пропаганде отдыха на море и поездок в современные оздоровительные центры. Власти стимулируют выставочную деятельность и научно-технические развлекательные проекты.

Согласно программе карнавала, в 2021 году праздничные мероприятия пройдут еще в пяти городах провинции: в курортном Санья, в промышленном Даньчжоу (северо-запад), в Цюнхае, Ваньнине и Вэньчане на востоке острова. Жители и туристы смогут окунуться в атмосферу пляжного отдыха и ознакомиться с многочисленными культурными проектами.

Туристические карнавалы на Хайнане проводятся ежегодно в декабре, их организует Министерство культуры и туризма КНР совместно с администрацией провинции. Цель этих комплексных мероприятий - стимулировать потребление, укрепить международный статус острова как одного из наиболее привлекательных мест отдыха.