ФРГ ограничила въезд из стран юга Африки и ужесточила правила карантина

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Германия с ночи на воскресенье включила восемь африканских государств в список территорий, к прибывшим из которых будут применяться строгие ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщил Институт Роберта Коха.

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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Теперь на двухнедельный карантин будут отправляться все без исключения прибывающие из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Сократить срок карантина отрицательным тестом на коронавирус не получится.

Авиакомпаниям разрешено брать на борт лишь граждан и резидентов ФРГ.

До сих пор в Германии выявлено два случая заражения "омикроном".