В России выявили 33 548 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 548, до 9 570 373, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%.

В частности, за сутки выявили 2 072 случая заражения в Санкт-Петербурге, 2 046 - в Московской области, 974 - в Самарской области, 754 - в Воронежской области, 719 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 1 029 507 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 646. Всего с начала пандемии уже выздоровели 8 268 111 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выздоровели 1 842 пациента в Московской области, 1 480 - в Челябинской области, 1 082 - в Санкт-Петербурге, 989 - в Самарской области, 846 - в Краснодарском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 224 против 1 239 днем ранее, до 272 755.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,85%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 68 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 61 - в Московской области, 44 - в Краснодарском крае, по 35 - в Волгоградской области и Ставропольском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 086 против 3 430 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 940 495 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 против 96 днем ранее. Всего в городе умерли 34 012 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

В столице были выписаны по выздоровлению 4 138 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 764 835. В настоящее время продолжают лечение 141 648 человек.