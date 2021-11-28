Коэффициент распространения ковида в России две недели не превышает 1

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и составил 0,97. При этом он не превышает 1 уже две недели подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался выше 1 в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся: в Воронежской области (1,02) и Москве, где индикатор достиг 1,2 - максимума с 31 октября.

В Красноярском и Пермском краях коэффициент равен ровно 1. Столько же он составил и в Санкт-Петербурге, притом что на этой неделе он достигал минимальных уровней с начала пандемии.

В Ростовской области показатель составил 0,99, в Свердловской - 0,98, в Московской - 0,97, в Нижегородской - 0,94, а в Самарской индикатор немного вырос и теперь равен 0,73.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.