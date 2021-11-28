В РФ впервые с мая число вылечившихся от ковида за неделю превысило количество заболевших

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса в России на этой неделе впервые с мая превысило количество выявленных случаев заражения, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За последние семь дней в стране зарегистрировали 239 215 заболевших против 260 484 за предыдущий аналогичный период (снижение на 8,2%). При этом количество вылечившихся, по информации штаба, увеличилось на 243 181, что стало новым максимумом с начала пандемии.

В последний раз число выздоровевших превышало количество новых случаев заражения примерно полгода назад - 17-23 мая.

На этом фоне в России впервые за долгое время уменьшилось число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. Если в прошлое воскресенье их было 1 042 133, то в это - 1 029 507.

Впервые с сентября по итогам недели в стране снизилась и смертность от нового заболевания. С 15 по 21 ноября штаб зафиксировал 8 709 летальных исходов, а с 21 по 28 ноября - 8 660, следует из подсчетов ТАСС.