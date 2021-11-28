Белорусские пограничники обнаружили тело избитого беженца на границе с Литвой

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил об обнаружении на границе с Литвой тела избитого беженца.

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК в воскресенье. Отмечается, что тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе и было выброшено литовскими силовиками.

"Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия", - отмечается в сообщении.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы из стран Ближнего Востока и Африки, резко обострился в ноябре. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.