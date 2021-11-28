В Москве стипендию будущим водителям общественного транспорта увеличили на 50%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ежемесячную стипендию будущим водителям автобусов и электробусов увеличили на 50% в Москве. Она составляет 30 тыс. рублей. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Наши водители ежедневно работают на городских маршрутах в любую погоду и при любых обстоятельствах. Мэр Москвы поставил задачу - создавать условия труда, соответствующие ожиданиям сотрудников. Теперь ежемесячная стипендия будущим водителям на 50% больше и составляет 30 тыс. рублей вместо 20. Обучение длится от 3 до 4,5 мес. и при этом остается абсолютно бесплатным", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что оплачиваемая стажировка для будущих водителей автобусов и электробусов проходит в корпоративном университете Московского транспорта. Во время обучения будущие водители отрабатывают маршруты на тренажерах-симуляторах и закрепляют теорию.

Сейчас в Москве работают почти 13,5 тыс. водителей.