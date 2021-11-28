В Италии могут ввести карантин и двойной ПЦР-тест для приезжающих

РИМ, 28 ноября. /ТАСС/. Новые антиковидные ограничения в Италии пока не предусматриваются, однако в ближайшее время может быть принято решение о введении карантина и двойного ПЦР-теста для приезжающих. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете La Stampa заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

"В ближайшие 24 - 48 часов мы определим на европейском уровне стратегию сдерживания заражения. Возможно введение двойного теста при въезде и карантина для прибывающих из стран, где есть очаги [омикрон-штамма]", - сказал замминистра.

Он пока не усматривает необходимости вводить в силу ковид-сертификаты особого действия (на основании справки о вакцинации или выздоровления) для допуска в места проведения досуга в республике 6 декабря.

В Италии вакцинировано почти 85% населения старше 12 лет. Активно начали делать третьи дозы всем слоям населения. Власти считают необходимым начать прививать детей в конце текущего месяца. 27 ноября было объявлено о выявлении первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса гражданина Италии, побывавшего в Мозамбике.